قريباً.. ” ثقة ” توظف السجناء في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

كشف جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان الجنادرية 32 عن برنامج ” ثقة ” الذي يجري العمل عليه ضمن برامج الرعاية اللاحقة وتطوير العمل الاجتماعي والنفسي في المديرية.

وقال الأستاذ سليمان بن دخيل العصيمي المدير العام للرعاية الاجتماعية والنفسية بالمديرية العامة للسجون أن برنامج ” ثقة ” هو برنامج يتم من خلاله تعزيز ثقة النزيل بقدراته وامكاناته قبل عودته إلى المجتمع ، ويتم من خلاله تهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بـ 6 أشهر عبر برنامج نوعي ،في أجنحة مخصصة، ويتم تنفيذه بمساندة من القطاع العام والخاص الذي يساهم في تنفيذ مجمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها.

وأضاف العصيمي أنه يتم من خلال البرنامج إعادة تأهيل النزيل للإندماج بالمجتمع تدريجياً، وذلك من خلال مساندته للحصول على فرصة عمل أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب ، خارج السجن، وتمكينه من الخروج للعمل أو التدريب والعودة ، واتاحة الفرصة له كذلك لزيارة أسرته نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج قريباً كتجربة في اصلاحية جدة ليتم تعميمه وفقاً لذلك تدريجياً في باقي الإصلاحيات والسجون الرئيسيّة بمختلف مناطق المملكة.