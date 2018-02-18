بالصور.. إزالة 700 لوحة وملصق إعلاني مخالف في الرياض

عادل الحربي(صدى):

نجحت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية نمار، في إزالة أكثر من 700 لوحة وملصق إعلاني مخالف، وضعت على أعمدة الإنارة وإشارات المرور والميادين والساحات.

وأوضحت الأمانة، أنها لن تتهاون الأمانة في تطبيق العقوبات لمنع سلوكيات تشويه المنظر العام للمدينة.

وقالت أمانة الرياض، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” حفاظًا على مدينة الرياض من التلوث البصري، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية نمار أكثر من 700 لوحة وملصق إعلاني مخالف، وضعت على أعمدة الإنارة وإشارات المرور والميادين والساحات، ولن تتهاون الأمانة في تطبيق العقوبات لمنع سلوكيات تشويه المنظر العام للمدينة ” .