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نتائج الترشيح المبدئي للاختبار على وظائف الدفاع الجوي المعلنة

نتائج الترشيح المبدئي للاختبار على وظائف الدفاع الجوي المعلنة
فاطمة الملكي(صدى):

أكدت قوات الدفاع الجوي الملكي ، على ظهور نتائج الترشيح المبدئي للاختبار على الوظائف المعلنة ، على برامج التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسة والأشغال ، لافتة إلى أن الاختبارات ستكون في المناطق المحددة بالجدول التالي ( هنا ) .

وأصدر الدفاع الجوي ، تعليمات هامة تتمثل في الحضور في تمام السابعة صباحًا ، ليبدأ الاختبار العملي والمقابلة الشخصية في تمام الثامنة صباحًا ، مشددًا على ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية والشهادات العلمية والخبرات العملية إن وجدت .

وأوضح الدفاع الجوي ، أنه يجب الحضور بالزي الرياضي اللائق لأداء الاختبار العملي ، مع أهمية الحرص على الالتزام بالتوقيت المحدد دون تأخير ، حيث لن يسمح بتأجيل أو تأخير الاختبار لأي سبب .


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