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بالصور.. النصر يواصل تدريباته بقيادة ” يورشيتش “

بالصور.. النصر يواصل تدريباته بقيادة ” يورشيتش “
طلال الغامدي(صدى):

حرص مدرب النصر الأول لكرة القدم ، كرونسلاف يورشيتش ، على التركيز في تدريبات فريقه التي أجريت مساء اليوم الأحد ، على الجوانب التكتيكية .

وبدأ ” يورشيتش ” ، تدريباته بالاجتماع مع اللاعبين ، ثم إجراء تمارين لياقية متنوعة ، تشتمل على تدريبات خفيفة بالكرة ، وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله –

وقسم المدرب اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين ، ضمت الأولى لاعبي خط الدفاع ولاعبي المحور ، فيما ضمت المجموعة الثانية صناع اللعب والمهاجمين ، حيث طبقت كل مجموعة جوانب تكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم ، ليختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب .

 

 


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