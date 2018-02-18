مواطن بحي البيان: نفتقر إلى الكثير من الخدمات والتفحيط مستمر

علي القحطاني(صدى):

أكد مواطن من حي البيان ، إن تطوير المنطقة مهمل بشكل كبير ، على الرغم من كثرة عدد السكان بالحي ، حيث لا يوجد مراكز صحية وأرصفة ومراكز شرطة .

وأشار المواطن فهد الشهراني ، خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أن حي البيان يفتقر إلى الكثير من الخدمات ، حيث يشهد أسفل منزله كل ليلة تفحيطًا يمارسه الشباب الطائش من متعاطي المخدرات ، وقائدي سيارات بدون لوحات وممن يحوزون رشاشات مخيفة .

وأوضح ” الشهراني ” ، أن الدوريات المرورية كانت تأتي لضبط هؤلاء المفحطين المخالفين ، ولكن مع استمرار الوضع بات ذلك دون جدوى .