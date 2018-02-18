هاشتاج ” بنات السعودية الأكثر جمالًا ” يتصدر تويتر

عادل الحربي(صدى):

تصدر هاشتاج “ #بنات_السعودية_الأكثر_جمالاً ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، خلال ساعات قليلة من إطلاقه.

وأعرب النشطاء، عن قناعتهم أن جمال الروح هو الكنز الذي يجب أن تحافظ عليه كل فتاة، حيث أن الفتاة السعودية تتميز بالعفة والطهارة وتتمسك بتعاليم دينها لترضي الله قبل كل شيء.

وقال النشطاء إن البعض يصف غير السعوديات بالجمال لأنها تظهر مفاتنها وتخرج على الناس بكامل زينتها، أما الفتاة السعودية فهي متحجبة زاد جمالها الحجاب والستر.