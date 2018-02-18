المرور: نقل حراج مرور النسيم بالرياض إلى مزاد التعمير

عادل الحربي (صدى):

أكدت المرور، اليوم الأحد، على أنه تم رسميًا نقل حراج السيارات من موقعه الحالي بحي النسيم شرق الرياض إلى مزاد التعمير الدولي بحي الرمال.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إشارة إلى قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن معالجة وضع معارض النسيم بالتنسيق مع أمانة ومرور منطقة الرياض، فقد تم نقل حراج السيارات من موقعه الحالي بحي النسيم شرق الرياض إلى مزاد التعمير الدولي للسيارات بحي الرمال وذلك اعتبارًا من تاريخ 1439/6/1 هـ.