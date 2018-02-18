بالفيديو.. اتهامات إسرائيلية إيرانية متبادلة بمؤتمر الأمن العالمي

برلين(صدى):

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، على منصة مؤتمر الأمن العالمي بمدينة ميونخ الألمانية .

وبدأ ” نتنياهو ” إلقاء الاتهامات ، خلال كلمته بالمؤتمر اليوم الأحد ، حيث عرض قطعة من طائرة دون طيار لافتًا إلى أنها إيرانية ، وقامت إسرائيل بإسقاطها منذ عدة أيام في منطقة الجولان .

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إيران من التمادي ، حيث وصفها بأكبر تهديد للعالم .

ومن جانبه ، رفض الإيراني ” ظريف ” ، هذه الاتهامات الإسرائيلية ، حيث وصف ما عرضه بنيامين نتنياهو بـ ” السيرك الكرتوني ” ، الذي لا يستحق شرف الرد .

وأوضح وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ، أن إسرائيل تعمل على رسم صورة كارتونية لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب الأخطاء الاستراتيجية التي تُرتكب من جانبها ، أو ربما للتهرب من الأزمة المحلية التي تعاني منها في الوقت الراهن .