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بالفيديو.. اتهامات إسرائيلية إيرانية متبادلة بمؤتمر الأمن العالمي

بالفيديو.. اتهامات إسرائيلية إيرانية متبادلة بمؤتمر الأمن العالمي
برلين(صدى):

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، على منصة مؤتمر الأمن العالمي بمدينة ميونخ الألمانية .

وبدأ ” نتنياهو ” إلقاء الاتهامات ، خلال كلمته بالمؤتمر اليوم الأحد ، حيث عرض قطعة من طائرة دون طيار لافتًا إلى أنها إيرانية ، وقامت إسرائيل بإسقاطها منذ عدة أيام في منطقة الجولان .

كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إيران من التمادي ، حيث وصفها بأكبر تهديد للعالم .

ومن جانبه ، رفض الإيراني ” ظريف ” ، هذه الاتهامات الإسرائيلية ، حيث وصف ما عرضه بنيامين نتنياهو بـ ” السيرك الكرتوني ” ، الذي لا يستحق شرف الرد .

وأوضح وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ، أن إسرائيل تعمل على رسم صورة كارتونية لإلقاء اللوم على الآخرين بسبب الأخطاء الاستراتيجية التي تُرتكب من جانبها ، أو ربما للتهرب من الأزمة المحلية التي تعاني منها في الوقت الراهن .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 54 دقيقة

فيلم كوميدي بايخ * للعب والضحك على الموجودين *
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لكما ** ( على مين تلعبها ) **!!!
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بس أكيد فيه من يقول ( أنا صاحي لهم وعيني عنهم مش غافله ) !!!

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