مسؤول كردي: اتفقنا على دخول الجيش السوري إلى عفرين

دمشق(صدى):

قال بدران جيا كرد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق ” الحكم الذاتي ” الكردية بشمال سوريا، اليوم الأحد إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وأضاف أن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

وتابعت مصادر إعلامية : أن الجيش السوري سيدخل إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد اتفاق حصل بين ” الواحدات الكردية ” والجيش السوري.