بالفيديو.. الجيش التركي يعدم الكرديات رميا بالرصاص
كشفت الكاتبة هدى جنات، اليوم الأحد، عن فضيحة جديدة للجيش التركي، في ضواحي عفرين .
وأكدت ” جنات ” ، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ، من خلال مقطع فيديو اعدام بعض النساء الكرديات رميا بالرصاص ميدانيا ، متسائلة هل تجرأ قناة الجزيرة أو العاملين فيها على نشر هذا الفيديو ؟.
فضيحة جديدة للجيش التركي ..في ضواحي عفرين .
اعدام نسوة كرديات رميا بالرصاص ميدانيا .
هل تجرأ قناة الجزيرة او العاملين فيها على نشر هذا الفيديو ؟؟
أتحداهم جميعا . pic.twitter.com/QVyL71vwHC
— د. هدى جنات (@hodnnat) February 18, 2018
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