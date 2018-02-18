بالفيديو.. الجيش التركي يعدم الكرديات رميا بالرصاص

أنقرة(صدى):

كشفت الكاتبة هدى جنات، اليوم الأحد، عن فضيحة جديدة للجيش التركي، في ضواحي عفرين .

وأكدت ” جنات ” ، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ، من خلال مقطع فيديو اعدام بعض النساء الكرديات رميا بالرصاص ميدانيا ، متسائلة هل تجرأ قناة الجزيرة أو العاملين فيها على نشر هذا الفيديو ؟.