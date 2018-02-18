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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط 99 حزمة قات مخبأة في كورولا بمحايل

ضبط 99 حزمة قات مخبأة في كورولا بمحايل
أبها(صدى):

ضبطت شرطة مركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل، أمس السبت، محاولة لتهريب 99 حزمة قات مخدر خبأها وافد داخل مركبة من نوع كورولا.

وقالت مصادر إن أثناء عمل مركز الضبط الأمني بمركز سعيدة الصوالحة تم ضبط مركبة من نوع كورولا بقيادة أحد الوافدين، وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على 99 حزمة من القات المخدر كانت مخبأة في الشنطة الخلفية للمركبة، وذلك عندما كان قادمًا من الجنوب باتجاه الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنه اتُّخذت الإجراءات اللازمة وسُلم الشخص والمضبوطات والمركبة للجهة المختصة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8670 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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