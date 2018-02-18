معلم يوضح دوافع تدريسه للطلاب وسط سوق الأغنام
أكد المعلم عوض الشهري ، إن حرصه على تعليم الطلاب وسط سوق الغنم ، كان أمرًا مقصودًا ، بهدف تغيير النمطية في البيئة التعليمية .
وأشار ” الشهري ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم الأحد ، إلى أن هذا التغيير يهدف إلى كسر حالة الملل لدى الطلاب الصغار في الصف الأول .
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطع فيديو لمعلم يدرس طلابه حرف الخاء وسط سوق الأغنام ، والتابعة للمادة التي أطلق عليها اسم ” لغتي ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8670 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقه ……… بصراحة تغييربيئة الدراسة بهكذا حصة تحبب الجيل الجديد في الدراسة
بارك الله فيك يا الشهري
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيك الالف عافيه ….
بس هذا المعلم لان ينسه طلابه
الله يوفقه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يجزالك خير ياأستاذنا الفاضل:-
الفكرة جدا ممتازة وتبعد الطالب عن الروتين والرتابة والبرنامج الحصصي الممل أحيانا.
كان الاولى البحث عن بيئة صحية أفضل للشرح.
وتقبل تحياتي وشكري وتقديري على جهدك وبذلك.