معلم يوضح دوافع تدريسه للطلاب وسط سوق الأغنام

علي القحطاني (صدى):

أكد المعلم عوض الشهري ، إن حرصه على تعليم الطلاب وسط سوق الغنم ، كان أمرًا مقصودًا ، بهدف تغيير النمطية في البيئة التعليمية .

وأشار ” الشهري ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم الأحد ، إلى أن هذا التغيير يهدف إلى كسر حالة الملل لدى الطلاب الصغار في الصف الأول .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطع فيديو لمعلم يدرس طلابه حرف الخاء وسط سوق الأغنام ، والتابعة للمادة التي أطلق عليها اسم ” لغتي ” .