عبدربه منصور: الحوثيون والقاعدة دمرا اليمن والمنطقة

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن مليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة يمثلون أذرعًا لهدف تدميري مشترك تجاه اليمن والمنطقة.

وأشار خلال اتصال هاتفي تلقاه من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني إلى أن المليشيات الإرهابية والانقلابية تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة خدمًة منها لأطراف خارجية لا تريد لها الأمن والاستقرار.

ونوه الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بالعمليات العسكرية التي تشنها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من قوات التحالف العربي لمواجهة تنظيم القاعدة المتصرف في وادي عمد حضرموت.