المعارضة القطرية لـ ” تميم ” : نظام الملالي لن ينفعك بشيء

طلال الضوي(صدى):

قالت المعارضة القطرية، إن نظام تميم حمد آل ثاني، قد لجأ إلى استعمال التقنيات الإيرانية كعملية احتياطية بعد ان اشترى من شركات أوروبية وكندية مخدمات وتقنيات ورد في عقود الشراء أنها مخصصة لتحديث العمل الالكتروني في مؤسسات رسمية وتم تحويلها سرا من قبل خبراء أوروبيين شرقيين إلى داعمة لاجهزة تتبع وتجسس رقمي.

ووجهة المعارضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رسالة لنظام الحمدين، قائلة ” نقول لتميم وأعوانه وعملائه، أن نظام الملالي لن ينفعك بشيء إلا في افتضاح عمالتك وخيانتك لشعبنا الشريف، و إن قطر الغالية ستنتفض قريبا وستعود إلى حضنها الخليجي والعربي ” .