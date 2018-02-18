أتلتيكو مدريد يواصل مطاردة برشلونة

ماجد محمد(صدى):

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز علي ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 ، في لقاء أقيم اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة معيداً الفارق إلى 7 نقاط مع برشلونة المتصدر، والذي تغلب السبت على مضيفه أيبار 2-0، فيما بقي أتلتيك بلباو في المركز الرابع عشر برصيد28 نقطة.

ويلعب في وقت لاحق اليوم أسبانيول مع فياريال، وريال بيتيس مع ريال مدريد، الذي يخوض الأربعاء مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 16 مع مضيفه ليغانيس، فيما تختتم الجولة غداً الإثنين بلقاء خيتافي وسلتا فيغو.