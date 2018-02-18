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حالات تعامل حساب المواطن مع موظفي الحكومة مثل القطاع الخاص

حالات تعامل حساب المواطن مع موظفي الحكومة مثل القطاع الخاص
عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن ، إن موظفي الحكومة يتم معاملتهم بالتساوي مثل موظفي القطاع الخاص ، في حال كان الموظف من النوع الأول يتحمل قيمة التأمينات .

وأشار حساب المواطن ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين ، حول إ ذا خصم من الموظف الحكومي التأمينات هل يصبح موظفًا للقطاع الخاص أم لا ، لترد عليه خدمة عملاء البرنامج قائلة ” يعتبر موظف قطاع خاص ” .

ونوهت إدارة البرنامج ، إلى ضرورة الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل الخصومات ، وبدون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ضمن الراتب المدخل والتي تتمثل في التأمينات والتقاعد .

 


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