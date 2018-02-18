30 فرصة استثمارية جديدة في أملج

محمود البلوي(صدى):

طرحت بلدية محافظة أملج 30 فرصة استثمارية للمناقصة العامة، وتنوعت ما بين مراكز، وأسواق تجارية، وفنادق، ومطاعم، وصرافات، وأكشاك.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار بالبلدية صالح مصطفى أبو ذياب أن الفرص الاستثمارية المطروحة تسعى البلدية من خلالها إلى إحداث تكامل في الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل تأجير موقع إنشاء وتشغيل فندق سياحي ترفيهي على الكورنيش بالضويحي ، وإنشاء وتشغيل مطعم على البحيرة.

وفندق على الطريق الدولي مقابل شاليهات أصداف، ومطعم على البحر بالدقم ، وفندق على الكورنيش بالدقم ، وسوق تجاري على طريق الملك فيصل، وسوق تجاري بمخطط الأوامر السامية، وسوق تجاري على شارع الكورنيش مقابل حديقة الأمير فهد بن سلطان ، ولوحة إلكترونية تلفزيونية ولوحات إعلانية ” موبي ” ، إضافة إلى تأجير عدة مواقع للصراف الآلي والأكشاك.

وأضاف أبو ذياب أن تقديم العطاءات سيكون بمقر بلدية محافظة أملج بإدارة الاستثمار اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 9 /6/ 1439هـ ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 16 /8/ 1439هـ على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 17 /8/ 1439هـ .