طعنة تدخل مقيم العناية بمكة

نايف السالم(صدى):

تهجم مواطن على شخص آخر وإصابته بآلة حادة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة أول أمس في أحد الجوامع الشهيرة بمخططات الشرائع .

وقال مصدر، إن أصوات المصلين تعالت بعد الخروج من صلاة الجمعة مباشرة، إذ قام أحد الأشخاص بحمل سكينا وسدد بها طعنة إلى رقبة شخص آخر.

وأضاف المصدر، أن المصلين تمكنوا من السيطرة على الشخص المتسبب بالقضية وباشرت دوريات الأمن الحالة وتولت فرق الهلال الأحمر تقديم الإسعافات للمصاب وتم نقله إلى مستشفى النور وحالته مستقرة.

وأشار المصدر، إلى أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ويقطن مع المجني عليه في نفس الحي، فيما سُلمت الحالة بمحضر رسمي لشرطة الشرائع.