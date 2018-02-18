بالفيديو.. مراسم الصلح بين موظف تعليم سراة عبيدة وابن المسن

أبها(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية اليوم عن انتهاء الخلاف بين الموظف وابن المسن، بعد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه موظف التعليم في سراة عبيدة يمازح مسنًا بشكل فج.

وجاء ذلك بعد توجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إدارة التعليم بسراة عبيدة والجهات المختصة بالتحقيق في المقطع وما تضمنه من تجاوزات تجاه كبير السن.

ووقالت المصادر إن مراسم الصلح تمت اليوم الأحد في منزل شيخ شمل قبائل بني بشر وجنب بن سعد الشيخ طلال بن سعيد بن ثقفان.