الإشراف التربوي بتعليم مكة ينفذ ورشة تفعيل معمل التربية الأسرية وفق الاتجاهات الحديثة

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ورشة تفعيل معمل التربية الأسرية وفق الاتجاهات الحديثة للمادة وتستهدف الورشة مشرفات ومعلمات التربية الأسرية، نفذتها رئيسة قسم التربية الأسرية هيفاء عابد بقيادة مديرة إدارة الإشراف التربوي وذلك بهدف تهيئة بيئة تعليمية تتلائم مع المتطلبات والاتجاهات الحديثة للمادة والطرق التي تنتقل بواسطتها المعرفة تخطيطا وتطبيقا وتقويما لمواقف تعليمية قادرة على تحقيق الأهداف التعليمية من خلال استخدام أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم،لكي تساعد على استثارة اهتمام الطالب و إشباع حاجاتهم للتعلم و على زيادة خبرة الطالب ، مما يجعله اكثر استعدادا للتعلم،و على اشتراك جميع حواس المتعلم.

وتساعد الوسائل التعليمية على تحاشي الوقوع في اللفظية مما يؤدي تنويعها إلى تكوين مفاهيم سليمة، وترتيب واستمرار الأفكار وتساعد في زيادة مشاركة الطالب.