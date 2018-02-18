النقد تقرر رفع حد الشراء في نقاط البيع إلى 200 ألف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الإثنين، أن مؤسسة النقد العربي وجهت البنوك التجارية بالعمل على رفع الحد اليومي لعمليات الشراء في أجهزة نقاط البيع إلى ما يصل لـ 200 ألف ريال.

وقالت المصادر: تلقت عدد من المصارف اليوم الخطاب وبدأت بالعمل على تفعيل القرار بعمل الإجراءات اللازمة على أن يكون التطبيق بتاريخ 30-9-2018.

وتابعت المصادر: ومتوقع أن يكون هذا القرار في صالح العملاء وينشط الحركة التجارية لكون الكثير من المتسوقين يستخدم بطاقة مدى في عمليات الدفع خاصة في منافذ البيع بالأسواق والمجمعات التجارية.