محكمة عراقية تحكم بالسجن 6 سنوات لحسناء ” داعش “

بغداد(صدى):

حكمت محكمة عراقية، بالسجن 6 أعوام ضد المناصرة الألمانية لداعش البالغة من العمر 17 عامًا ليندا من ولاية سكسونيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن ليندا المنحدرة من ولاية سكسونيا، أدينت بالسجن لمدة خمسة أعوام بسبب الانتماء إلى ” داعش ” ولعام واحد بسبب الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.

وقالت المصادر إن وحدات عراقية اعتقلت الشابة الحسناء في عام 2017،وبسبب صغر سنها وتم نظر القضية أمام محكمة أحداث في بغداد بدون جمهور، غير أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد سواء من الخارجية الألمانية أو السلطات العراقية على صدور هذا الحكم.

وكانت ليندا اختفت من مدينتها بولسنيتس في سكسونيا في صيف 2016، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتناقها الإسلام؛ حيث يفترض أنها كانت على اتصال بأنصار للتنظيم الإرهابي عبر دردشات على الإنترنت.