الهلال الأحمر في الشرقية يحذر من التقلبات الجوية

نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة الشرقية خلال هذا اليوم الأحد، وذلك بناءً التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض الحرارة والذي يؤثر على المنطقة الشرقية مساءً بالإضافة إلى الأمطار الرعدية على شمال المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، على الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة الشرقية بالدمام والأحساء وحفر الباطن لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) عند حوث أي طارئ لا قدر الله، بالإضافة إلى جاهزية (60) مركزًا إسعافيًا و(8) فرق من الإستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية، وهي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله وخاصة عند هطول الأمطار والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والإبتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها متمنين للجميع دوام السلامة.