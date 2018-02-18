تعليم تبوك يكرم أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم

محمود البلوي(صدى):

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات اليوم الأحد، أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، وذلك بمقر مسرح الإدارات النسائية .

وتضمن حفل التكريم العديد من الفقرات المسرحية والأناشيد الوطنية، كما ألقت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان كلمة قالت فيها : إن هذا التكريم جاء تعبيراً عن فخرنا بشهداء الواجب البواسل في ميدان الشرف دفاعاً عن العقيدة والوطن ، ووفاء لمنسوبي التعليم ممن لقي ربه وهو يؤدي عمله ورسالته في ميدان العلم ، مقدمة شكرها لمساعدة مدير مكتب وفاء ناجية أوغلي ولرعاة الحفل، وهم مدارس طلائع الغد، وروضة الملك عبدالعزيز، ومدارس علماء الغد وللإدارات المتعاونة.

يذكر أن وزارة التعليم أنشأت مكتب وفاء هذا العام في الإدارات التعليمية كافة من أجل رعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين من الجوانب كافة التعليمية والاجتماعية وبناء الشراكة المجتمعية بمد جسور التواصل وتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل على استمرار هذه الشراكة لخدمة المستفيدين والعمل على تجديدها وتطويرها.