بالفيديو.. فرحة عارمة بعد الإفراج عن المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

قالت مصادر إعلامية اليوم الأحد، إن محكمة التمييز قضت بالإفراج عن جميع المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي، إلى حين تنفيذ جلسة المرافعة في 4 مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن المحكمة أوقفت حكم الاستئناف في القضية، الذي يقضي بحبس نواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ ” اقتحام المجلس ” .

وحفلت المرافعة المحمومة بمداخلة لمحامي الدفاع فيصل اليحيى، الذي أجهش بالبكاء وسط مواساة بعض المتهمين في القضية، من بينهم النائب السابق مسلم البراك.