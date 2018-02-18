فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل

عادل الحربي(صدى):

أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات المؤتمـر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، الذي ينظمه المركز تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، خلال الفترة 15-16 رجب 1439هـ ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض.

ويأتي المؤتمر بمشاركة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية الأطفال المعوقين.

وسيتاح التسجيل بموقع المؤتمر عبر الرابط: من هنا ، حيث إن صفحة التسجيل باللغة العربية على الرابط التالي من هنا ، وصفحة التسجيل باللغة الانجليزية على الرابط التالي من هنا .