441 خريجًا لسوق العمل من ” معهد التعدين “

أبها(صدى):

نجح المعهد التقني للتعدين ، في تخريج 441 طالبًا إلى سوق العمل خلال السنوات الثلاث الماضية ، حيث يتدرب حاليًا 115 طالبًا في تخصصات متنوعة يدرسها المعهد خلال العام الحالي ، وذلك في مقره بالحدود الشمالية في مدينة عرعر .

من جانبه ، أكد المدير التنفيذي للمعهد المهندس محمد بن عايد الشراري ، إن المعهد يسعى لتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من شغل الوظائف في قطاع التعدين ، وذلك بهدف دعم صناعة التعدين في المملكة ،بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

ويأتي ذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية المحلية والإقليمية ، لتطوير المعهد التقني للتعدين بشكل مستمر وتحقيق أهدافه ، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية السلامة المهنية واتباع قواعد السلامة بين المتدربين بالمعهد ، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، عبر التدريب ونشر الوعي في مجالات مختلفة منها اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي وتدوير النفايات والسلامة المهنية والتدريب على رأس العمل .

وأشار المهندس ” الشراري ” ، إلى أن المعهد مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها عام 2012 م ، بشراكة استراتيجية بين الشركة العربية السعودية للتعدين ” معادن ” ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ليكون الخيار الأول محلياً وإقليمياً لتقديم برامج التدريب لوظائف صناعة التعدين والصناعات المماثلة والمساندة بمقاييس عالمية ، وذلك لدعم رؤية المملكة 2030 بتأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة لها .

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد ، أنه يضم عدداً من أجهزة المحاكاة الحديثة ، والتي صممت خصيصاً لتزويد مشغلي المعدات الثقيلة بالتدريب المناسب تحت ظروف تراعي السلامة التامة ، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج في المناجم وتقليل الحوادث وتحسين مستوى السلامة العامة .