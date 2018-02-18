” ريبيروف ” : المواجهة صعبة أمام فريق قوي كالجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الأهلي سيرجي ريبيروف ، إن مباراة الغد ستكون صعبة في مواجهة فريق قوي مثل الجزيرة الإماراتي ، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز للتأهل إلى المراحل النهائية .

وأشار ” ريبيروف ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد ، إلى أن الفريق لم يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد إلى المواجهة ، قائلًا ” الفريق قام بمجهود بدني كبير في لقائه أمام الفيحاء في مسابقة الدوري منذ يومين وهو ما أثر على عملية الاستشفاء ” ، موضحًا ان الجزيرة لم يلعب هذا العدد من اللقاءات .

وأوضح مدرب الراقي ، أنه لابد أن تؤمن إدارة النادي بإمكانية اللاعبين وقدرات المدرب ، حيث يجب تقديم الدعم الكامل لهم خاصة ً خلال المنافسة في بطولة قارية كبيرة .

وتابع سيرجي ريبيروف قائلًا ” نلعب مبارتين في الأسبوع الواحد ، ولابد أن يكون هناك تنوع في الخيارات الفنية لتجنب الإرهاق ” ، مضيفًا أن هدف الاهلي هو تحقيق الفوز دائمًا في كل المواجهات وبمختلف البطولات .

وأشاد مدرب الفريق ” ريبيروف ” ، بإمكانيات اللاعب منصور الحربي ، لافتًا إلى أنه لاعب دلو ومميز ، حيث لعب عدد كبير من المباريات ، واستطرد قائلًا ” حمدان الشمراني أيضًا لاعب شاب وله مستقبل كبير ” .