هطول أمطار على محافظات الرياض

عادل الحربي(صدى):

هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها (ساجر، والبجادية، وعروى ) ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، كما هطلت أمطار على محافظة المجمعة فجر اليوم وبعض المراكز التابعة، ارتوت على إثرها الأرض في روضة ( حطابة ).

فيما هطلت أمطار متوسطة مع زخات من البرد على محافظة شقراء ومراكزها، ومحافظة رماح والمراكز التابعة لها ( الحفنة ، وهجرة الحفيرة، والطيري ، وحفر العتش ، وفيضة التنهات ) ، محافظة ثادق والمراكزالتابعة لها ، ارتوت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار خفيفة ومتفرقة فجر اليوم على أجزاء متفرقة من محافظة الغاط ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.