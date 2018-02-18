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بالصور.. إتلاف 27 كيلو حشيش كان بحوزة الحوثيين في ميدي باليمن

بالصور.. إتلاف 27 كيلو حشيش كان بحوزة الحوثيين في ميدي باليمن
فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم الأحد، من حرق كمية حشيش في مدينة ميدي محافظة حجة غرب اليمن.

وقالت مصادر إعلامية، إن: وحدة استخبارات المنطقة الخامسة، أحرقت ما يقارب 27 كيلوجرام حشيش تم ضبطها في أحد أبنية مدينة ميدي، كانت بحوزة الحوثيين وذلك بعد عملية تمشيط تمكن بعدها أفراد الجيش من اقتحام البناية والعثور عليها تحت أطباق خشبية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات

مصدره من ايران المجوسية النجسه ,,

,, والدليل الكتابه على الكيس ,,

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