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جاب العيد




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات

ياالله السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياأخوانN-T باه.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
ياأخوان يجب عليكم الحيطه والحظروالإنتباه أثناء عبور الاشارة،،والله العظيم اليوم بعد العصر بعد مافتحت لنا الإشارة وتحرك تقريبا حوالي عدد سته أوثمان سيارات من المسار حقنا،واللا واحد قاطع علينا من الأشارة بكل هدوءوبرودة دم في الشارع من جهة اليمين،ولم يتوقف بل كمل في طريق ولم يبالي ولم يعبر أحد.

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