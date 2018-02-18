الأحد 18
فبراير
ياالله السلامه ,,
طيب
ياأخوانN-T باه.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
ياأخوان يجب عليكم الحيطه والحظروالإنتباه أثناء عبور الاشارة،،والله العظيم اليوم بعد العصر بعد مافتحت لنا الإشارة وتحرك تقريبا حوالي عدد سته أوثمان سيارات من المسار حقنا،واللا واحد قاطع علينا من الأشارة بكل هدوءوبرودة دم في الشارع من جهة اليمين،ولم يتوقف بل كمل في طريق ولم يبالي ولم يعبر أحد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات
ياالله السلامه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25053 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياأخوانN-T باه.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
ياأخوان يجب عليكم الحيطه والحظروالإنتباه أثناء عبور الاشارة،،والله العظيم اليوم بعد العصر بعد مافتحت لنا الإشارة وتحرك تقريبا حوالي عدد سته أوثمان سيارات من المسار حقنا،واللا واحد قاطع علينا من الأشارة بكل هدوءوبرودة دم في الشارع من جهة اليمين،ولم يتوقف بل كمل في طريق ولم يبالي ولم يعبر أحد.