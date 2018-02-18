صاحبة خمارة تقتل زبونًا اعتدى عليها أثناء الصلاة في السودان
أقدمت صاحبة خمارة في ولاية البحر الأحمر السودانية، على قتل أحد زبائنها بعدما حاول الاعتداء عليها، أثناء أدائها صلاة الظهر.
وفي التفاصيل: قامت صاحبة الخمارة لأداء فريضة الظهر عندما حاول مخمور الاعتداء عليها؛ ما دفعها إلى سحب سيف كان بجوارها، مسددةً به طعنة أردته قتيلًا أثناء إسعافه إلى المستشفى.
وسارعت الشرطة إلى موقع الحادث، وأوقفت المتهمة رهن التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات
!!!؟؟؟!!!……..؟
,, ياعجايب وغرايب الحمقى اللي مالها حد ,,
,, خماره وصلاة .. لايتفقان ابداً ابداً ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 3 ساعات
خماره ههههههههههه وكانت تصلي
شي عجيب
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 3 ساعات
خماره ههههههههههه وكانت تصلي
شي عجيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8307 ] نشر منذ 3 ساعات
صاحــــبة خـــــماره وتصلـــــي .؟.🙄🤔.
.
أجَــــــل صــــــلاتهــــــا فَشــــوش .😁😄.
العدناني[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه
الحجة مصلية صايمة ومسترزقة تاكل بالحلال ههههههههههههه
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لاشماته
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1515 ] نشر منذ 1 ساعة
يدرون انه حرام بس يمكن ماتدري انه الدراهم حرام اللي تسترزقها من الشغله فلا نحكم في النوايا فالله يكون بعونها وربي اعلم بحالها ويارب لاتبلانا
والله المستعان❤️
السعودي[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 59 دقيقة
الملعونين في الخمرعشره اكثر من الملعونين في الربا وهم ثلاثه مع ان الله توعد اهل الربا بالحرب
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الخَمْرِ عَشْرَةً، عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3030 ] نشر منذ 50 دقيقة
خبر ماتدري تضحك عليه ولا تحزن عليه … استغفر الله وبس 😑
المر[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 29 دقيقة
خماره ماكفر بالاسلام فيها اثم حرام لكن الله غفور رحيم كان شخص يشرب خمرا فامربجلده النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر لثالث مره فلعنه احد الصحابه قال لاتلعنه انه يحب الله ورسوله