صاحبة خمارة تقتل زبونًا اعتدى عليها أثناء الصلاة في السودان

الخرطوم(صدى):

أقدمت صاحبة خمارة في ولاية البحر الأحمر السودانية، على قتل أحد زبائنها بعدما حاول الاعتداء عليها، أثناء أدائها صلاة الظهر.

وفي التفاصيل: قامت صاحبة الخمارة لأداء فريضة الظهر عندما حاول مخمور الاعتداء عليها؛ ما دفعها إلى سحب سيف كان بجوارها، مسددةً به طعنة أردته قتيلًا أثناء إسعافه إلى المستشفى.

وسارعت الشرطة إلى موقع الحادث، وأوقفت المتهمة رهن التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.