بالفيديو.. اغتيال رجل دين في إيران على يد مجهولين
تعرض رجل الدين البلوشي مولوي عبدالوهاب ميران زهي، إلى الاغتيال على يد مجهولين في بلدة جابهار التابعة لإقليم بلوشستان اليوم الأحد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فهناك مؤشرات تفيد بتورط الحرس الثوري في حادثة الاغتيال .
🔴 #فيديو_همسايه |
مجهولون يغتالون رجل الدين البلوشي "مولوي عبدالوهاب #ميرانزهى" في بلدة #جابهار التابعة لإقليم #بلوشستان، ومصادر تشير إلى تورط #الحرس_الثوري في حادثة الاغتيال.#همسايه #إيران_دولة_الاغتيالات #چابهار pic.twitter.com/4e4rjfEpFv
— همسايه (@Hmsayh) ١٨ فبراير، ٢٠١٨
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