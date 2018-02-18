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بالفيديو.. اغتيال رجل دين في إيران على يد مجهولين

بالفيديو.. اغتيال رجل دين في إيران على يد مجهولين
طهران(صدى):

تعرض رجل الدين البلوشي مولوي عبدالوهاب ميران زهي، إلى الاغتيال على يد مجهولين في بلدة جابهار التابعة لإقليم بلوشستان اليوم الأحد.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فهناك مؤشرات تفيد بتورط الحرس الثوري في حادثة الاغتيال .


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