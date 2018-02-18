بالفيديو.. مقتل داعشيًا بسوريا خطط لمذبحة في بريطانيا

دمشق(صدى):

كشفت تقارير إعلامية عن مقتل إرهابي بريطاني من تنظيم داعش كان يخطط لهجمات في بلده.

وفي التفاصيل: كان الجنود البريطانيون – في إطار بعثة سرية – يطاردون نويد حسين، الذي قتل بواسطة طائرة أميركية بدون طيار، بناء على أوامر من سلاح الجو الملكي البريطاني، وذلك بمدينة الرقة السورية في الربيع الماضي.

وكان الرجل البالغ من العمر 32 عاماً، يخطط لمذبحة في بريطانيا، بينما كان في سوريا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل بريطاني من داعش، بواسطة جهة غير الحكومة البريطانية أو الأمريكية.