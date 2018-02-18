  • الأحد 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. سائق يغتصب 6 أطفال بينهم 3 فتيات مستغلا سيارته للإيقاع بهم

سائق يغتصب 6 أطفال بينهم 3 فتيات مستغلا سيارته للإيقاع بهم

سائق يغتصب 6 أطفال بينهم 3 فتيات مستغلا سيارته للإيقاع بهم
متابعات(صدى):

أقدم سائق مغربي يبلغ من العمر ” 45 عاما ” على اغتصاب 6 أطفال ” 3 ذكور و 3 فتيات ” ، عقب إغرائهم بسيارته والايقاع بهم .

وكانت وردت معلومات للشرطة المغربية بإقليم وزان جهة طنجة تطوان ، بقيام سائق بالتعدي على عدد من الأطفال .

على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهة اعترف باغتصابه لـ 6 أطفال عقب الإيقاع بهم واغرائهم بالسيارة وانه يفسحهم بها .

وطالب أهالي الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل العقاب الشديد ,,

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات

نسأل الله السلامة

[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب سترك وعطفك ولطفك وحماك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *