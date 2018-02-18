سائق يغتصب 6 أطفال بينهم 3 فتيات مستغلا سيارته للإيقاع بهم

متابعات(صدى):

أقدم سائق مغربي يبلغ من العمر ” 45 عاما ” على اغتصاب 6 أطفال ” 3 ذكور و 3 فتيات ” ، عقب إغرائهم بسيارته والايقاع بهم .

وكانت وردت معلومات للشرطة المغربية بإقليم وزان جهة طنجة تطوان ، بقيام سائق بالتعدي على عدد من الأطفال .

على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهة اعترف باغتصابه لـ 6 أطفال عقب الإيقاع بهم واغرائهم بالسيارة وانه يفسحهم بها .

وطالب أهالي الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .