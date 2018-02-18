سائق يغتصب 6 أطفال بينهم 3 فتيات مستغلا سيارته للإيقاع بهم
أقدم سائق مغربي يبلغ من العمر ” 45 عاما ” على اغتصاب 6 أطفال ” 3 ذكور و 3 فتيات ” ، عقب إغرائهم بسيارته والايقاع بهم .
وكانت وردت معلومات للشرطة المغربية بإقليم وزان جهة طنجة تطوان ، بقيام سائق بالتعدي على عدد من الأطفال .
على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهة اعترف باغتصابه لـ 6 أطفال عقب الإيقاع بهم واغرائهم بالسيارة وانه يفسحهم بها .
وطالب أهالي الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل العقاب الشديد ,,
الغامدي[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات
نسأل الله السلامة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب سترك وعطفك ولطفك وحماك