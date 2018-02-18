بالصور.. وزير المالية السويسري يزور الجنادرية 32

علي القحطاني (صدى):

زار معالي وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي أولي ماورير اليوم، جناح وزارة المالية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” يرافقه سفير سويسرا لدى المملكة هاينريخ شيلينبيرغ.

واطلع وزير المالية السويسري خلال جولته في أركان الجناح على الإصدارات القديمة للمملكة وتاريخ نشأة الوزارة كما شاهد المجسم الحديث للحرم المكي الشريف، وأول مكتب لوزير المالية بالمملكة، بعد ذلك سجل كلمة تذكارية في سجل الزيارات، ثم قدمت له هدية تذكارية بهذه المناسبة.

إثر ذلك ، زار وزير المالية السويسري قرية الباحة التراثية ، وتجول في المعارض والأركان التي تتضمنها القرية، ثم وقف على ” السواني التي يتم من خلالها استخراج المياه من الآبار بواسطة الإبل.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير ماورير عن سعادته بما شاهده في مهرجان الجنادرية، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم هذه المهرجانات التي تعرف الزائر بتاريخ المملكة وثقافاتها المتنوعة.