جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة سائق شاغرة برابغ

فاطمة الملكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بفرع رابغ التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” سائق ” ، على بند الأجور فئة ” أ ” ، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن يحمل الجنسية السعودية عن طريق المسابقة.

وأشارت الإدارة، إلى أن بدأ التقديم اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بفرع رابغ، وذلك وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

– أن لا يزيد عمر المتقدم على 35 عاماً.

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة.