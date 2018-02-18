  • الأحد 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لحظات اصطياد حبار من البحر

بالفيديو.. لحظات اصطياد حبار من البحر

بالفيديو.. لحظات اصطياد حبار من البحر
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يصطاد حبارًا من البحر، وهو يحاول التخفي منه .

وأظهر المقطع طرق تخفي الحبار تحت الماء لحماية نفسه من أن يقع فريسة للصياد، حيث لديه قدرة كبيرة على إنتاج الحبر ونفثه.


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 4 ساعات

صبغ وجهه ,,,

,, والله اعلم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *