بالفيديو.. لحظات اصطياد حبار من البحر

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يصطاد حبارًا من البحر، وهو يحاول التخفي منه .

وأظهر المقطع طرق تخفي الحبار تحت الماء لحماية نفسه من أن يقع فريسة للصياد، حيث لديه قدرة كبيرة على إنتاج الحبر ونفثه.