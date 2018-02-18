بالفيديو.. لحظات اصطياد حبار من البحر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل يصطاد حبارًا من البحر، وهو يحاول التخفي منه .
وأظهر المقطع طرق تخفي الحبار تحت الماء لحماية نفسه من أن يقع فريسة للصياد، حيث لديه قدرة كبيرة على إنتاج الحبر ونفثه.
لحظة اصطياد الحبار من البحر .. لديه قدرة على انتاج الحبر ونفثه وهي وسيلة للتخفي تحت الماء
pic.twitter.com/s2GdWn94hm
— أخبار #المدينة_المنورة (@News_Madinah) ١٨ فبراير، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43004 ] نشر منذ 4 ساعات
صبغ وجهه ,,,
,, والله اعلم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25053 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه طيب