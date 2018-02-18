جامعة جازان تحتفل بتخريج 10 آلاف طالب الثلاثاء القادم

تركي السالم(صدى):

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الثلاثاء القادم، احتفال جامعة جازان بتخريج أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة ضمن الدفعة الـ 13 من خريجي الجامعة وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية.

ورحب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني برعاية أمير المنطقة المستمرة لأبنائه الخريجين وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، الأمر الذي يدفع جامعة جازان إلى تعزيز خطواتها نحو المشاركة في صنع مستقبل شباب الوطن.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور بركات بن حمود مكرمي، أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج كوكبة من الطلاب والطالبات يمثلون 22 كلية منها 16 كلية من كليات البنين و21 كلية للبنات، حيث بلغ عدد الخريجين إجماليًا 10087 مبينًا أن عددهم من البنين 3865 طالبًا ، وعدد الخريجات من البنات 6222 طالبة، فيما تفتخر الجامعة في هذا العام بخريجي مرحلة الماجستير حيث بلغ عدد الخريجين 79 طالباً وطالبة.