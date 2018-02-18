بالفيديو.. قانون جديد لتجريم زواج القاصرات في مصر قريبا

القاهرة(صدى):

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن إصدار قانون جديد، يجرم زواج القاصرات في مصر قريبًا، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى في إجراؤه منذ عام.

من جانبه أكد طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان بمصر، أن زواج القاصرات جريمة في حق الطفلة والمجتمع.

وأضاف ” توفيق ” ، في تصريحات متلفزة اليوم الأحد، أن زواج القاصرات خطأ اجتماعي وحقوقي في حق الطفلة، وأكد أنه من المقرر إصدار قانون لتجريم زواج القاصرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء قوانين لردع المخالفين من تسريب أبنائهم من المدارس، خاصة أن غرامة من يخرج ابنه من المدرسة خمسة جنيهات فقط.