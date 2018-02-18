جريزمان يكشف عن عرض انتقاله

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحافية، عن إصرار المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد، على الانتقال إلى النادي الكاتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وخرجت الكثير من الشائعات في الأسابيع الماضية، تشير إلى أن الكاتالوني برشلونة، يستعد لتقديم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو إلى نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع مهاجم المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت المصادر، أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان البالغ من العمر 26 عاماً، لديه الكثير من العروض الكبرى في أوروبا على طاولة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن اللاعب رغبته الأولى الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المنضم حديثاً لنادي برشلونة الإسباني من نادي ليفربول الإنجليزي، طلب ارتداء الرقم 7 الذي كان يرتديه التركي أردا توران وهو ما رفضه الفريق الكاتالوني، مما يعني اقتراب وصول أنطوان جريزمان من القلعة الحمراء.