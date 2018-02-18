المصلون يشيعون جثمان شهيد الواجب ” الحارثي ” ببيشة

أبها(صدى):

شارك جموع المصلين عصر اليوم الأحد ، في تشييع جثمان أحد منسوبي الدوريات الأمنية ببيشة ، وهو شهيد الواجب الوكيل رقيب معيض بن علي بديع الحارثي ، وذلك بعدما تعرضت دوريته لحادث اصطدام أثناء أداء واجبه الوطني بملاحقة أحد الأشخاص الهاربين من نقطة تفتيش أمنية .

وامتلأ الجامع بالكثير من المصليين ، حيث أدوا صلاة الميت على ” الحارثي ” ، بعد صلاة العصر ، في جامع الرسالة بالفيض بوادي ترج التابعة للمحافظة .

وكانت دورية أمنية لشهيد الواجب معيض الحارثي ، قد انشغلت بمتابعة سيارة هاربة تحمل ثلاثة أشخاص ، حيث حدث احتكاك بين المركبتين أسفر عن انقلابهما ووفاة قائد الدورية ، بالإضافة إلى إصابة شخصين في السيارة الهاربة ونجاة الثالث .