رابطة ” الليجا ” تطلق على ميسي ” ملك الأهداف والصناعة “

ماجد محمد(صدى):

نظمت رابطة الدوري الإسباني ” الليجا ” أحتفال لوصول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى الرقم 11 في عدد صناعة الأهداف ضمن بطولة الدوري للموسم الجاري.

ومنح ميسي تمريرة الهدف الأول لفريه أمام إيبار في الجولة 24 من الدوري أمس السبت، قبل أن يحرز الأورجوياني لويس سواريز هدف التقدم للبرسا.

ونشرت الرابطة عبر حساباتها بمواقع التواصل صورة لنجم البرسا، يحمل فيها جملة ” الأكثر تسجيلًا وصناعة للأهداف ” .

ويعتلي ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 20 هدفًا، رغم أنه لم يسجل منذ 5 مباريات في البطولة.