” العمل ” تضبط مخالفات بالمجمعات الطبية الخاصة في ينبع

علي القحطاني (صدى):

شن فريق التفتيش بمكتب وزارة العمل التابع لمحافظة ينبع حملة تفتيشية ضمن ” وطن بلا مخالف ” ، بالتعاون مع الضبط الإداري بالمحافظة ومندوبي صحة المدينة ، على المجمعات الطبية الخاصة ؛ وذلك لرصد المخالفين لنظام الإقامة والعمل .

وأسفرت الحملة ، عن ضبط عدد من المخالفات على المجمعات الطبية في ينبع ، والتي تتمثل في السماح لوافد بالعمل في المهن المقصورة على المواطنين ، وعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة ، حيث تم إجراء اللازم حيال المخالفين .

ونوه مكتب العمل ، أن الجولات الميدانية لا تزال مستمرة للتحقق من الالتزام بالنظام في العمل وتطبيق قرارات التوطين للوظائف .