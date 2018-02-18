قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يفتتح برنامج القوات المسلحة للوقاية من المخدرات

سعيد العجل(صدى):

افتتح قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية صباح اليوم برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بمقر الكلية بالعيينة.

بدأ الحفل بآيات من القران الكريم ثم القى مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم بن فارس بن طوالة كلمة ذكر فيها انتشار ظاهرة المخدرات على المستوى الدولي، وأن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تولي جل أهتمامها في محاربة المخدرات، حيث أعدت الأحكام الصارمة لمهربي المخدرات والحرص على إقامة برامج توعوية بأضرار المخدرات حيث تعد خير وسيله للعلاج واستعرض العميد سطم أهم الأسباب التي تحمي الشباب من هذه الظاهرة وهي في التمسك بالدين الحنيف واختيار الصحبة والجلساء الصالحين .

من جانبه قدم مدير مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف العقيد الطبيب فواز بن صبيان العتيبي, إيجازاً عن البرنامج وآليته والهدف منه في زيادة التوعية لإفراد القوات المسلحة، مبيناً أن البرنامج صمم وفق إستراتيجية تخصصية شاملة ووفق أطار زمني، للوحدات العسكرية كافة، لترشيد الأفراد والضباط والطلاب والموظفين ومدارس الأبناء وسكن العائلات, كما صمم البرنامج خمس حقائب تتضمن ورش عمل ومشاركة أصحاب الخبرات، مفيداً أن الحقائب الخمس حملت عدداً من المحاور

الأول دور القيادة العسكرية، ومفهوم الإرشاد النفسي، والتطوير النفسي، وأنماط الشخصية، والمحور الثاني خطة موجهه للجنود والمدنيين, والمحور الثالث تسليط الضوء في الوقاية من تعاطي المخدرات، والمحور الرابع دور المرشد الطلابي بين المعلم والطلاب, والمحور الخامس دور الأسرة في حماية الأبناء والسلوكيات الخاطئة بعد ذلك تسلم قائد الكلية درعاً من إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة .

يذكر أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات أقيم في المناطق العسكرية ويقام حالياُ في الكليات العسكرية ومن ثم المعاهد والمدارس بالقوات المسلحة .

ويشمل البرنامج الذي سيستمر خمسة أيام العديد من الجلسات التي تسلط الضوء على ماهية المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، ودور الكلية في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل, والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، إضافة إلى الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي الى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات .

وفي نهاية الحفل قام اللواء سعيد بن عبدالرحمن ابو عساف قائد الكلية بقص الشريط وتجول خلال المعرض وأبدى إعجابه لما شاهده .

حضر الحفل اللواء حمود بن علي العنزي مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني واللواء الركن عبدالله بن حمود الأطرم نائب مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية .

