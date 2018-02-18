بحث مصري يضع خطة لإنقاذ كوكب الأرض

القاهرة(صدى):

وضع باحث مصري في الهندسة بجامعة مونتريال بكندا، يدعي خليل محمد، خطة طموحة تهدف لإنقاذ كوكب الأرض على طريقته الخاصة، مشيرًا إلى أن الخطة ستحدث ثورة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ويدعم فكرته عبر شركة ” بيروسكيل ” التي أنشأها.

وقال محمد، إنه اكتشف الفكرة منذ عامين في مختبر أبحاث بمنطقة بوليتشنيك في مونتريا، ويرى أن النفايات الإلكترونية مشكلة عالمية، خاصة عندما تُرسَل إلى إفريقيا لحرقها؛ مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض عمومًا، فضلًا عن الآثار السامة لذلك.

وأكد خليل، أنه يبحث مع المسؤولين في جامعته سُبلَ منحه ترخيصًا حصريًّا حتى تُبصر فكرته النور.