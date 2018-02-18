القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر بينبع

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع، من القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر، حيث تمت إحالته لجهة الاختصاص.

وقالت مصادر إعلامية: إن أفراد دوريات الأمن اشتبهوا في مركبة كانت تسير في أحد شوارع مدينة ينبع الصناعية، وعند طلب الوقوف فر هاربًا، وبعد متابعة ميدانية من قبل دوريات الأمن تم ضبطه.

وأضافت المصادر: عند طلب رجل الأمن إثبات الشخص المقبوض عليه ظهر عليه الارتباك وعلامات الخوف، مما استدعى رجال الأمن لتفتيش المركبة، وعثر بحوزته على قطع من الحشيش المخدر، ليتم تسليمه والمضبوطات التي كانت بحوزته لجهة الاختصاص؛ لاستكمال التحقيق معه.