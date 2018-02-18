مدير شرطة الجوف يقلد المقدم ” المويشير ” رتبته الجديد

سهو الهشال (صدى):

قلد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط بمكتبه صباح يوم الأحد الموافق ٢-٦-١٤٣٩ هـ المقدم/ مويشير بن عبدالرحمن المويشير رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة مقدم وذلك بحضور سعادة نائب مدير شرطة المنطقة اللواء/ مفضي بن عبدالله الخميس ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم/ يزيد بن سعود النومس.

وقد هنئ سعادته المقدم المويشير بالترقية.

وعبر المويشير عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة وأنها ستكون حافز له لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن.

