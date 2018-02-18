مجموعة PSA تطلق صور تشويقية لموديلات بيجو وسيتروين وأوبل فان جديدة

متابعات(صدى):

أعلنت مجموعة بيجو سيتروين عن الأجيال الجديدة من موديلات بيجو بارتنر وسيتروين برلينجو وسيارة أوبل كومبو LAV والموديلات الثلاثة تساعد الشركة الفرنسية العملاقة على مواصلة السيطرة على فئة السيارات LAV في أوروبا, والموديلات الثلاثة ستعتمد على نسخة معدلة من قاعدة البناء EMP2 التي تعتمد عليها سيارات مختلفة من سيتروين وبيجو وأوبل فوكسهول وتويوتا مما يساعد على جعل الموديلات الثلاثة تتبني محركات جديدة ونظم مساعدة مطورة للسائق.

وأسماء الموديلات الثلاثة غير مؤكدة ولكنهم سيحملون نفس المحركات مع نفس سعة التخزين ونواقل الحركة ومزايا التكنولوجيا وسيتسعون لخمسة أو سبعة ركاب, ولكن تصميم السيارات الثلاثة سيكون مختلف كل حسب علامته المستقبلة للشركة التابع لها كما نرى في الصور التشويقية. وسيتم تصنيع السيارات في أسبانيا في فيجو وفي البرتغال كذلك.

