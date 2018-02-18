بالفيديو.. موجة من الغبار والطقس السيئ تجتاح الكويت
اجتاحت الكويت صباح اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ والغبار الشديد، أعاقت الرؤية بشكل كبير.
ونشطت الرياح المثيرة للأتربة، والتى سجلت سرعتها أكثر من 60 كلم فى الساعة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة فى المناطق المكشوفة والبرية.
ودعت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين، خاصة مرتادى المناطق البرية والبحرية، إلى توخى الحذر، فيما قام عدد كبير من المدارس بإلغاء الطابور الصباحى، والسماح لطلبة الحالات المرضية بالانصراف بسبب شدة الغبار.
شاهد‼️
موجة من #الغبار الكثيف تلف أجواء #الكويت، الله يكون بعونهم 😷😷
المصدر: @salah_76
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— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 18, 2018
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